Вот тут есть описание: https://docs.google.com/document/d/1MYY8Mb2UVF63H4pX2X90Ghm7OUB4cPDLO8HgVEdq3gw/edit Задача хоть и несложная, но срочная. Поэтому цена предлагается выше обычной. Оплата только через безопасную сделку.
Работа для программиста php
Нужно внести поправки в сайт.
Движек написан на php фрэймворке CodeIgniter
http://codeigniter3.info/ - тут можно посмотреть информацию о CodeIgniter
Тз в прикрепленном файле
Формат ответа:
Оценить каждый пункт по срокам и стоимости.
Быть готовым при первом сотрудничестве пройти квалификационный тест (минут 20-30) чтобы мы были уверены в ваших компетенциях.
Старт работ - сегодня, сейчас.
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