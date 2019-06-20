Работа для программиста php

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка179 просмотров

Нужно внести поправки в сайт. 

Движек написан на php фрэймворке CodeIgniter 

http://codeigniter3.info/ - тут можно посмотреть информацию о CodeIgniter 

Тз в прикрепленном файле 

Формат ответа: 

Оценить каждый пункт по срокам и стоимости. 

Быть готовым при первом сотрудничестве пройти квалификационный тест (минут 20-30) чтобы мы были уверены в ваших компетенциях. 

Старт работ - сегодня, сейчас. 

CodeIgniterPHP
6 лет назад
Anastasiya4444
Анастасия 
31 год
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад

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