Доработать сайт

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Закрыт3 заявки123 просмотра

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!

Есть сайт написаный на yii. Мне необходимо его доработать.

У меня есть подробное техническое задание, со скриншотами. Правок не много. Задание очень срочное.

Пожалуйста оставляйте заявки, кто готов приступить к выполнению сразу как договоримся. Связь по скайпу или телеграмму.

ТЗ покажу в личку. Цена и сроки обсуждаемы

Yii
6 лет назад
teddybraun1986
Тедди Браун 
39 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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