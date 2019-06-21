Доработка функционала на React+Node.js

Программист с большим опытом на React+Node.js

ТЗ дадим понравившимся нам кандидатам.

Чтоб мы понимали что вы не бот, просьба ответить на след вопросы:

1) сколько лет опыта у вас с данными фреймворками.

2) пришлите ссылки на 3 ваши работы сделанные на React+Node.js