Есть система тестирования с авторизацией, нужно сделать админку в которой можно будет смотреть результаты прохождения тестов всех пользователей, добавлять/редактировать данные о пользователях и составлять тесты. До 23.06
Доработка функционала на React+Node.js
Программист с большим опытом на React+Node.js
ТЗ дадим понравившимся нам кандидатам.
Чтоб мы понимали что вы не бот, просьба ответить на след вопросы:
1) сколько лет опыта у вас с данными фреймворками.
2) пришлите ссылки на 3 ваши работы сделанные на React+Node.js
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