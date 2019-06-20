Нужен PHP программист - доработка скрипта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки146 просмотров

Здравствуйте. 

Нужно доработать скрипт платежной системы.

Подробнее кандидатам. 

PHP
6 лет назад
lapshins
34 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Adren
42 года
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
6 лет назад
$10
1 день
Супер человек. Здесь в этом сервисе наверное таких как он вообще нет или раз два три, которые знают своё дело, за работу отвечают и делают ее на высшем уровне. Будем сотрудничать дальше!
Отличный заказчик, мозги не выносит, чётко знает, что требуется! Всем рекомендую! ))

Заявки фрилансеров

Adren
42 года
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
6 лет назад