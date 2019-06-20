Поставить готовый скрипт

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Прикрутить готовый код ИИ на Python к Bitmex.com через API чтобы ИИ торговал любым доступным способом.

Необходимо настроить готовый код ИИ на Python к сервису Bitmex.com. Ссылки на код:

https://github.com/prabhatnagarajan/repro_dqn

https://github.com/philipxjm/Deep-Convolution-Stock-Technical-Analysis

Реализация при помощи готового API.

На выходе нужен рабочий бот, который будет торговать

Python
6 лет назад
teddybraun1986
Тедди Браун 
39 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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