Интегрировать Contact Form 7 с Sendpulse

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка161 просмотр

Доработать плагин так, чтобы он передавал данные из формы в Sendpulse.

Чтоб конечный результат был в виде плагина или инструкции по внедрению на другой сайт (так как мне надо будет поставить на другой сайт тоже). 

6 лет назад
Extazy
36 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров