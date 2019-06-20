Доработка сайта на шаблоне с использованием Elementor в WordPress

Добрый день.

У нас есть нужный нам шаблон для WP, которую использует конструктор страниц Elementor.

Нужен верстальщик, который хорошо работает с WP и Elementor и может из шаблона сделать то что нам требуется (создать нужные блоки, добавить попапы и т.д.).

Если вы толковый специалист который делает все быстро и качественно, то в дальнейшем будут много аналогичных задач.

Меня интересует в первую очередь цена за час работы и когда вы сможете приступить, обязательно пишите это в отклике.

Основной критерий выбора будет цена, так как в данной задаче нам не нужен супер специалист, нужен тот кто сделает быстро и правильно.