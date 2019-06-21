Вопросы по реакту

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Закрытнет заявок177 просмотров

Привет всем.

Есть бекенд на Laravel. Фронт на React. Нужно помочь мне в паре моментов, а именно в ререндере компонентов. Сейчас почему то ререндерятся функции в сокетах из за этого тормозит приложение. Нужно помочь с этим разобраться. 

Laravel
6 лет назад
1stprogrammist
Антон 
28 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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