Вопросы по реакту

Привет всем.

Есть бекенд на Laravel. Фронт на React. Нужно помочь мне в паре моментов, а именно в ререндере компонентов. Сейчас почему то ререндерятся функции в сокетах из за этого тормозит приложение. Нужно помочь с этим разобраться.