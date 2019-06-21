Доработка приложения

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Доработка приложения на IONIC FRAMEWORK

- Отправка смс при регистрации/авторизации через SMSC 

- Добавить определение геолокации на экраны с картой 

- При создании мероприятия должен показываться адрес, который мы выбираем 

- После создания события выводить окно "Событие успешно создано" 

Билд необходимо прислать в течении 2-х дней. исходники и серверную часть предоставим 

6 лет назад
marockokirill
Кирилл 
37 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров