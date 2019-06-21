ТЗ во вложении. Готов начать сегодня, нужна оценка!
Доработка приложения
Доработка приложения на IONIC FRAMEWORK
- Отправка смс при регистрации/авторизации через SMSC
- Добавить определение геолокации на экраны с картой
- При создании мероприятия должен показываться адрес, который мы выбираем
- После создания события выводить окно "Событие успешно создано"
Билд необходимо прислать в течении 2-х дней. исходники и серверную часть предоставим
Заявки фрилансеров
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