Помочь настроить синхронизация Моего Склада и 1С битрикс.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка146 просмотров

В принципе на данный момент синхронизация настроена, но.

1. Не хочу чтобы обновлялись инфоблоки (каталог товаров) после синхронизации.

2. Не подтягивается цена и остатки.

6 лет назад
adronrom
Андрей 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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