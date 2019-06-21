Создать web-приложение "Курьеры", автоматизирующее ведение задач по обходу клиентов. Java EE + PostgreSQL + frontend на выбор исполнителя. Описание проекта здесь (GoogleDoc).
Помочь настроить синхронизация Моего Склада и 1С битрикс.
В принципе на данный момент синхронизация настроена, но.
1. Не хочу чтобы обновлялись инфоблоки (каталог товаров) после синхронизации.
2. Не подтягивается цена и остатки.
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