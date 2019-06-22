PHP, 1C: Починить загрузку товаров из 1C на сайте

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки177 просмотров

На сайте есть автоматическая загрузка товаров из 1C, осуществляется с помощью epf файла (аттач). После переезда на другой хостинг - изменили доступы к фтп в этом файле, но подгрузка все равно не работает. Нужно разобраться в чем дело.

PHP
6 лет назад
alex_mitin
Алексей 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров