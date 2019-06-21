Правки на сайте Wordpress на сайте по доставке суши/пицца

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт20 заявок6722 просмотра

Есть шаблонный сайт на Wordpress 

Надо изменить/убрать с шаблона не которые пункты  

Работы не много

WordPress
6 лет назад
vladimirovradisl
39 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров