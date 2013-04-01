sergunyaha

Парфёнов sergunyaha

 
43 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$6
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Реализовать фотогалерею и настроить формы обратной связи.

    На сайте http://remont-vannoi.kiev.ua требуется сделать на главной и стр."наши работы" стандартную фотогалерею: по клику на картинку изображение увеличивается, с навигацией для просмотра всех фото проекта. Так же нужно настроить формы отправки сообщений, для ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Сделать фотогалерею на html сайте.

    Функционал: при клике на картинку открывается фото в полный размер, стрелки влево и вправо, и крестик. Все стандартно. Важные моменты:  фото размером 640 на 480, но нужно чтоб работало с  960 на 720, причем ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Подключить скрипт галереи на хтмл сайт.

    Самая обыкновенная галерея на яваскрипте. Важно, чтобы картинки открывались во весь размер, сейчас это 640 на 480, но лучше сделать под 960 на 720. Причем фото должны отображаться как горизонтально, так и ...

    JavaScript
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нужно реализовать галерею на хтмл сайте.

    1. Реализовать две галереи одинаковые: на главной и на странице работы, чтобы картинка по клику увеличивалась и была возможность листать. Стрелочки влево\вправо и крестик для закрытия. пациент: http://remont-vannoi.kiev.ua оплата по факту в гривнах ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нужна разместить сайт на хостинге и доработать.

    Здравствуйте! Есть файлы сайта - всего 6 страниц, которые нужно разместить на хостинге и настроить, чтобы все работало, нужно будет еще  сделать доработки (оговаривается отдельно). Сайт простой, без движка. Пишите на почту.

    Наполнение сайтов18 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нужен верстальщик для верстки простого сайта.

    Требуется выполнить верстку главной и 4 внутренних страниц, используя html, css и javascript. А именно: главной (см.изоб.), наши работы-фотогалерея, цены- таблица рсценок, контакты - с формой обратной связи, отзывы - с ...

    CSSHTMLJavaScript
    HTML-верстка34 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нужно внести правки в хтмл сайт.

    Здравствуйте! Хочу переделать готовый сайт под себя: изменить код или писать заново. Архив есть. Вот ссылка: http://www.templatemo.com/tm-405-matrix. Функции сайта оставить неизменными. Нужен, чистый валидный код, кроссбраузерность, адаптивная верстка. Так же базовая поисковая оптимизация при ...

    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нужен макет сайта в псд.

    Тема: ремонт ванной комнаты, сантехнические работы, укладка плитки. Нужен адаптивный, современный дизайн с малым весом, с базовой оптимизацией, чтобы хорошо отображался как на больших, так и мелких мониторах. В макете должны быть реализованы: ...

    Дизайн сайтов36 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

Отзывы фрилансеров

Gaiver_web
37 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
$6
10 баллов
6 лет назад
Реализовать фотогалерею и настроить формы обратной связи.
Приятно было поработать, грамотное тз, быстрая оплата.
галерея и скрипты выполнены качественно и в срок, рекомендую!
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weblaut
Игорь 
50 лет
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$5
10 баллов
8 лет назад
Сделать фотогалерею на html сайте.
HTML
Приятно было работать с Сергеем! Заказчик с четко поставленными задачами, без задержек с оплатой! С удовольствием готов продолжить сотрудничество!)
Обращался с правками для сайта, работой Игоря доволен, всегда на связи, вежлив , исполнителен. Рекомендую!
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