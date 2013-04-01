sergunyaha

На сайте http://remont-vannoi.kiev.ua требуется сделать на главной и стр."наши работы" стандартную фотогалерею: по клику на картинку изображение увеличивается, с навигацией для просмотра всех фото проекта. Так же нужно настроить формы отправки сообщений, для ...
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Функционал: при клике на картинку открывается фото в полный размер, стрелки влево и вправо, и крестик. Все стандартно. Важные моменты: фото размером 640 на 480, но нужно чтоб работало с 960 на 720, причем ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен8 лет назад
Самая обыкновенная галерея на яваскрипте. Важно, чтобы картинки открывались во весь размер, сейчас это 640 на 480, но лучше сделать под 960 на 720. Причем фото должны отображаться как горизонтально, так и ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт8 лет назад
1. Реализовать две галереи одинаковые: на главной и на странице работы, чтобы картинка по клику увеличивалась и была возможность листать. Стрелочки влево\вправо и крестик для закрытия. пациент: http://remont-vannoi.kiev.ua оплата по факту в гривнах ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте! Есть файлы сайта - всего 6 страниц, которые нужно разместить на хостинге и настроить, чтобы все работало, нужно будет еще сделать доработки (оговаривается отдельно). Сайт простой, без движка. Пишите на почту.Наполнение сайтов18 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется выполнить верстку главной и 4 внутренних страниц, используя html, css и javascript. А именно: главной (см.изоб.), наши работы-фотогалерея, цены- таблица рсценок, контакты - с формой обратной связи, отзывы - с ...HTML-верстка34 заявкиЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте! Хочу переделать готовый сайт под себя: изменить код или писать заново. Архив есть. Вот ссылка: http://www.templatemo.com/tm-405-matrix. Функции сайта оставить неизменными. Нужен, чистый валидный код, кроссбраузерность, адаптивная верстка. Так же базовая поисковая оптимизация при ...HTML-верстка10 заявокЗакрыт9 лет назад
Тема: ремонт ванной комнаты, сантехнические работы, укладка плитки. Нужен адаптивный, современный дизайн с малым весом, с базовой оптимизацией, чтобы хорошо отображался как на больших, так и мелких мониторах. В макете должны быть реализованы: ...Дизайн сайтов36 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте! Нужно сделать из псд файла работающий сайт, то есть сверстать и натянуть на шаблон джумла или дле. Меня интересуют сроки и стоимость. Спасибо.Веб-программирование19 заявокЗакрыт12 лет назад