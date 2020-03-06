Сделать калькулятор на сайт

Веб-программированиеЗавершен6 заявок284 просмотра
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Нужен вот такой калькулятор

Лежит на этом сайте http://cityprof.ru/

Нужно написать похожий

4 года назад
Anettiya
36 летУкраина
6 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
Gaiver_web
36 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
$10
1 день
WMZ
Супер! Работа выполнена за день. Все требования учтены. Помог разобраться с применением калькулятора на сайте. Спасибо большое.
Отличное тз, был рад выполнить задание. Рекомендую.
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