Сделать калькулятор на сайт

Нужна помощь в настройке демо данных в 1 клик. Для примера использовать этот плагин [url=https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fgithub.com%2Fawesomemotive%2Fone-click-demo-import&post=-19806806_237116&cc_key=]https://github.com/awesomemotive/one-click-demo-import[/url] ну или любой другой. Так же после импорта надо чтобы автоматически поставились нужные настройки WP. Надо сделать на протяжении суток, но чем быстрее тем ...