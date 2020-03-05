Реализовать 2 простых страницы на PHP и немного JS. Надо сделать на чистом PHP, без фреймворков, никаких баз данных и т.д, чистый ООП и как можно меньше JS. Данные живут только пока работаем со страницами, сохранять в бд или файлах их не надо. Условие в файле.