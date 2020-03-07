Подтянуть блок отзывов на страницу

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Веб-программированиеЗавершен4 заявки199 просмотров
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сайт на джумле . задание в описании 

4 года назад
kasperovsky
36 летБеларусь
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
smls
48 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
месяц назад
4 года назад
$10
1 день
Василий, спасибо за работу ! Быстро выявил проблему , которую найти никто не мог! Выполнил задачу "на отлично"
Павел предоставил нужные доступы, всегда был на связи, сразу оплатил. Рекомендую.
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