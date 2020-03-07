Подтянуть блок отзывов на страницу

Здравствуйте! Нужно изменить дизайн карточки товара на вп. Задание в файле.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
сайт на джумле . задание в описании
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