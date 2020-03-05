Доработать js скрипт в карточке товара

$3
Веб-программированиеЗакрытнет заявок216 просмотров
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На woocommerce нужно доработь или переделать не большой скрипт выбора товара, пишите опыт в JS

Подробности кандидату. бюджет фиксирован. Также напишу хороший отзыв

4 года назад
Random2000
Ларюков 
23 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва