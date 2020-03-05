Доработать js скрипт в карточке товара

Для проекта, необходимо разобрать GET/POST запросы авторизации и отправки email письма не которых почтовых сервисов, таких как: Yahoo AOL Web.de Yandex Самих сервисов много, более 10 нужно сделать. Полный список передадим разработчику. [b]Требование:[/b] GET/POST запросы авторизации и отправки письма и сразу последующая отправка письма. Чтобы ...
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На woocommerce нужно доработь или переделать не большой скрипт выбора товара, пишите опыт в JS
Подробности кандидату. бюджет фиксирован. Также напишу хороший отзыв
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