Перестал работать парсер на на Python

Добрый день! Нужен работающий скрипт, который будет подключатьс к API яндекс коллекций, проходить авторизацию, создавать коллекцию и создавать карточки в ней. Всё, больше функционала пока не нужно. Лучше если это будет просто нативная отправка через запросов ...