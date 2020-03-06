Перестал работать парсер на на Python

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Веб-программированиеЗакрыт4 заявки282 просмотра
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Нужно внести изменения в написаный парсер на Python 3.6 (фреймворк Flask или Django)

Сайт https://usacc.biz/calculator/

Парсинг перестал работать так как 2-а сайты с которых собиралась информация изменили дизайн!

+ нужно сделать чтобы сайт автоматически запускался когда перезагружается сервер.

Сайт стоит на VPS без админки. Доступ через SSH.

Python
4 года назад
Zhenia_Boin
Евгений 
32 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
3 месяца назад