Сделать кнопки на карточках с сылкой МОДИКС

$6
Веб-программированиеЗакрыт7 заявок244 просмотра
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Кнопки сюда: http://prntscr.com/rbnggm

4 года назад
utkoff
34 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
год назад