Найти ошибку в библиотеках wysiBB и доработки форума SMF

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки176 просмотров
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на форуме SMF исправить глюк с двойным кликом и добавить функцию "цитрование выделенного"

на форуме много интеграции с сайтом, форумные модули загружать нельзя (или крайне осторожно),

https://nn-sp.ru/forum/index.php?topic=28758.0

описание задачи и форум тут

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4 года назад
Jevodan
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад