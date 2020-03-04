Нужно интегрировать балансы Google Adwords на php по api
Найти ошибку в библиотеках wysiBB и доработки форума SMF
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
на форуме SMF исправить глюк с двойным кликом и добавить функцию "цитрование выделенного"
на форуме много интеграции с сайтом, форумные модули загружать нельзя (или крайне осторожно),
https://nn-sp.ru/forum/index.php?topic=28758.0
описание задачи и форум тут
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