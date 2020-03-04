Разработка чат-бота для Telegram

Здравствуйте. Нужно ускорить загрузку форума (ПК версия мин. от 90-95%, мобильная версия от 70%). Проверяю вот здесь https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/. На данный момент мобильная 44%, ПК 83%
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Необходимо разработать чат бота для общения с юзерами на дополнительном канале тех поддержки. Наш проект про дающие игровые автоматы https://twow.ru/slotsmoney/top-win-slots на сайтах казино.
Нужно внести в чат бот много информации по нашему сервису, сделать FAQ по которому юзеры могут быстро находить ответы на свои вопросы.
Так же понадобится реализовать сценарий отправки сообщений юзерам в ЛС.
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