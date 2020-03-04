Разработка чат-бота для Telegram

Веб-программированиеЗакрыт10 заявок213 просмотров
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Необходимо разработать чат бота для общения с юзерами на дополнительном канале тех поддержки. Наш проект про дающие игровые автоматы https://twow.ru/slotsmoney/top-win-slots на сайтах казино.

Нужно внести в чат бот много информации по нашему сервису, сделать FAQ  по которому юзеры могут быстро находить ответы на свои вопросы. 

Так же понадобится реализовать сценарий отправки сообщений юзерам в ЛС.

4 года назад
guest_15833227813488
4 года в сервисе
Был
4 года назад