Написать скрипт, который будет создавать видеозвонок на сайте. Т.е. когда клиент заходит на сайт, он сразу в маленьком окошке будет видеть нашего оператора.

Ниже будет чат в котором он сможет задать свой вопрос. Либо он может нажать кнопку подключиться по видео звонку и разговаривать с оператором как в скайпе. Либо 3-ий вариант он сможет с ним по микрофону говорить.

Дополнения:

Должна быть возможность закрыть данный видеодиалог.

Сайтов у нас более 200 штук. Поэтому для данного скрипта должна быть своя админка в которой будет отображаться вся информация.

1. На каких сайтах подключен видеочат

2. На каких сайтах клиент в видеочате с оператором

Так же когда оператор находиться в видеочате с клиентом, на других сайтах он отображаться не должен.

В ходе задачи могут возникать дополнительные НО и ЕСЛИ, имейте это ввиду.

Дорогой исполнитель, напиши в ответ примерную стоимость и сроки реализации.