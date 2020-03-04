Решить одну задачу с google картой на сайте WP

Есть сайт на WP. Вот ссылка на сайт: kitaika.com.ua

Сейчас там реализовано, что доставка считается по 1-му выделенному району города (Google maps).

Клиент просит доработать этот модуль, поэтому сняли видео, где все это описано. Вышлю в ЛС.

ВАЖНО: если никогда не делали такого или смежного – можете не писать.