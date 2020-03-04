Решить одну задачу с google картой на сайте WP

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки139 просмотров
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Есть сайт на WP. Вот ссылка на сайт: kitaika.com.ua

Сейчас там реализовано, что доставка считается по 1-му выделенному району города (Google maps).

Клиент просит доработать этот модуль, поэтому сняли видео, где все это описано. Вышлю в ЛС.

ВАЖНО: если никогда не делали такого или смежного – можете не писать.

4 года назад
karpenkopavel
34 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
3 года назад
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