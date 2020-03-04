Решить одну задачу с google картой на сайте WP

Здравствуйте. Нужно ускорить загрузку форума (ПК версия мин. от 90-95%, мобильная версия от 70%). Проверяю вот здесь https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/. На данный момент мобильная 44%, ПК 83%
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт на WP. Вот ссылка на сайт: kitaika.com.ua
Сейчас там реализовано, что доставка считается по 1-му выделенному району города (Google maps).
Клиент просит доработать этот модуль, поэтому сняли видео, где все это описано. Вышлю в ЛС.
ВАЖНО: если никогда не делали такого или смежного – можете не писать.
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