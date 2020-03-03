PHP + JS бэкенд разработчик в компанию США

Добрый день!

Мы - американская туристическая компания TripShock.com Ищем опытного PHP + JS бэкенд разработчика на полную ставку.

Сейчас в нашей команде 15 бэкенд и фронтенд разработчиков, из них 1 русскоговорящий менеджер и 2 англоязычных. Большинство работают с нами много лет.

Условия работы: работа удалённая, в спокойной атмосфере и подходящем для вас темпе, без стрессов и давления. Мы заинтересованы в длительных отношениях с сотрудниками, которые показывают хорошие результаты и готовы развиваться.

График работы может быть подстроен под вас. Большинство наших сотрудников выбрали себе график самостоятельно и работают по нему.

Оплата происходит через Payoneer или через межбанковские переводы. По желанию заключаем контракт. В ваших заявках сообщайте пожалуйста свои требования и мы их обсудим.

От вас, помимо хороших знаний и опыта в работе с PHP и JS, мы ожидаем ответственного отношения к работе, серьезного подхода к решению поставленных задач, честности и открытости. Опыт в NodeJS будет дополнительным плюсом, т.к. проект имеет тенденцию перехода с PHP на Node. Так же необходимо умение работать с чужим кодом и в команде, иметь чувство "правильности"/вкуса и английский на хорошем письменном уровне. Обязательно знание GIT.

Мы не рассматриваем кандидатов, у которых уже есть другая основная работа!

Рассмотрение заявок и начало сотрудничества:

1. Вы отправляете письмо на [email protected] со ссылкой на данную вакансию и с приложением примера вашего кода. Можете добавить ваше резюме или какие-то сведения, которые на ваш взгляд будут нам интересны.

2. Мы проверяем ваш код. Если он устраивает, переходим к следующему этапу.

3. Созваниваемся в скайпе и задаём друг другу вопросы.

4. Если всё успешно, мы начинаем сотрудничество.

Спасибо!