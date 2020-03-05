Доработка проекта на Кохане

Доброго дня. Есть магазин, написанный на Кохане. Магазин расширяется, появилась необходимость продвигать его в других регионах.

В связи с этим нужна доработка, позволяющая создавать региональные домены на базе основного и продвигать их как самостоятельные сайты.

Работа в одной базе.

Есть и другие отличия. Подробное тз обсуждаю в личной переписке. Сроки неделя. Оплата поэтапно.