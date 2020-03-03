Разработка сайта интернет-магазина на шаблоне WP

Нужно сделать редизайн двух существующих сайтов интернет-магазинов и перейти на движок Wordpress. Используем премиум-шаблон Xstore: https://xstore.8theme.com/preview-new/

и еще один сайт, уже сделанный на этом шаблоне, поддерживать и дорабатывать.

Если всё ок, то потом будет нужна поддержка и доработка всех трех сайтов.

Рассматриваем кандидатов с портфолио сайтов на движке Wordpress, будет преимуществом опыт работы с плагином для интернет-магазинов Woocommerce.