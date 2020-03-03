Внести правки в сайт на laravel

Ищу специалиста, который хорошо разбирается в laravel для внесения нескольких правок на сайт laravel, а также подключения платежной системы (подробное ТЗ покажу)в отклике напишите пожалуйста сколько стоит час вашей работы (или вилку прайса) и насколько вы опытны с laravel