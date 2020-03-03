Доработать сайт sovva.su согласно тз

$75
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки195 просмотров
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необходимо настроить встраивание роликов с нескольких площадок: при добавлении видеозаписи на свой канал prntscr.com/r4i5tx

 внедрить возможность указать несколько ссылок-исходников. также настроить авто-проверку доступности видео, и при блокировке видео на одном из каналов, на нашем сайте видео должно тянуться с того исходника, где видео не заблокировано. список источников для видео vk, Vimeo, rutube, dailymotion, coub, порнхаб

4 года назад
guest_1579703789059
4 года в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Smirnov_Alex
Александр 
32 годаУкраина
4 года в сервисе
Был
4 года назад
5 отзывов(-4)
4 года назад
$54
4 дня
согласовали список работ. наметили сроки. человек на следующий день пропал
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