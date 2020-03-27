Отображение цен в каталоге в зависимости от региона пользователя

Веб-программированиеЗавершен5 заявок235 просмотров
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Добрый день! Есть сайт на Yii, необходимо подключить контроллер и модуль с отображение цен в зависимости от региона пользователя.

4 года назад
pavelk89
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Sabos
35 летМолдова
4 года в сервисе
Был
10 дней назад
4 года назад
$50
2 дня
WMZ
Владимир отличный специалист, с заданием справился быстро и качественно! Мои рекомендации!
Работа с Павлом прошла очень легко! Чёткое задание, приятное общение, своевременная оплата. Никаких нареканий!
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