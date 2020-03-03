Backend / Frontend Wordpress GitLab

вы должны уметь работать в GitLab или других подобных сервисах

должны уметь замерджить проект в дев ветку и подобные вещи

если вы не понимаете о чем идет речь - тогда не оставляйте заявку

нужно будет сделать backend / Frontend Wordpress

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