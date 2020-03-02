Доработка сайта

Ищем тех, кто готов приняться за работу СРАЗУ и сделать ОПЕРАТИВНО. Оплата сразу по факту выкладки готового сайта на ВАШЕМ домене.

Требуется доработать сайт (на данный момент сайт состоит из двух страниц):

1. Скопировать три страницы с сайта-донора и внести некоторые изменения (список изменений в ТЗ, их немного)

2. Внести по одному простому изменению на две страницы текущего сайта

3. Удалить лишние коды и ссылки на сайт-донор, если они будут

4. Проверить корректность работы файлов robots.txt и sitemap

5. Проверить, почему сайт долго загружается, исправить это

6. Исправить ошибки в калькуляторе на сайте (перечень в ТЗ, две ошибки)

7. Сделать фавикон сайта на прозрачном фоне

8. Настроить работу сайта на протоколе HTTPS (инструкция от хостера есть)

9. Скопировать с сайта-донора страницу со статьями

10. Вставить счетчики Метрики и Гугла

Все работы не глобальные.