Парсер категорий на сайте

Веб-программированиеЗавершен11 заявок310 просмотров
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Необходимо пропарсить каталог названий "марка авто" > "модель" > "модификации" на сайте avto . pro . Результат необходим в mysql. Схему таблиц предоставлю исполнителю.

4 года назад
neat1171
45 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
hiberok
37 летПольша
15 лет в сервисе
Был
11 минут назад
4 года назад
$130
5 дней
Отличная работа, все выполнено быстро и качественно.
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