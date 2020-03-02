Скопировать расширение под Google Chrome / сделать аналогичное

Здравствуйте. Необходимо интегрировать на сайт с движком WordPress платежную систему. Что нужно: Сделать форму с возможностью ввода произвольной суммы посетителем сайта с кнопкой оплаты, при клике на которую, передаются все необходимые параметры оплаты (включая эту сумму) для ...
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