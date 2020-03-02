Доработка интернет-магазина на Shop-Script

Просьба откликаться только с наличием положительных отзывов здесь и портфолио. Срок выполнения до 10 дней Страница в формате лендинга [url=https://anyclass.tv/ru/landings/facefitness?utm_source=banner&utm_medium=main&utm_content=ff]https://anyclass.tv/ru/landings/facefitness?utm_source=banner&utm_medium=main&utm_content=ff[/url] Мы ее подредактируем, но по большому счету она останется в том виде в котором есть и сейчас. Нужна ...