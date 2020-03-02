PYTHON. Дописать бота для криптобиржи

Имеется модуль интеграции с woocommerce [url=https://github.com/leon-mbs/zstore/blob/dev/www/app/modules/wc/items.php]https://github.com/leon-mbs/zstore/blob/dev/www/app/modules/wc/items.php[/url] В функции exportOnSubmit($sender) выполняется экспорт товаров в магазин. При этом не экспортируется количество и цена. это надо исправить Так же требует реализации обновление цен и количество в магазине уже существующего товара ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть бот на питоне логика которого на 95% реализована, нужно реализовать оставшиеся 5%. Архитектуру и т.п. переделывать не нужно, нужно кое-что поправить в самой лоигике + подкрутить GUI + прикрутить защиту от декомпиляции + прикрутить лицензию + компильнуть в exe..
Пишите только те у кого есть опыт разработки ботов под криптобиржи и те кто понимает в зищите на достаточном уровне чтобы поставить защиту на взлом которой нужно потратить не менее месяца времени..
А также те кто готов сейчас приступить к разработке..
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