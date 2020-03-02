PYTHON. Дописать бота для криптобиржи

Есть бот на питоне логика которого на 95% реализована, нужно реализовать оставшиеся 5%. Архитектуру и т.п. переделывать не нужно, нужно кое-что поправить в самой лоигике + подкрутить GUI + прикрутить защиту от декомпиляции + прикрутить лицензию + компильнуть в exe..

Пишите только те у кого есть опыт разработки ботов под криптобиржи и те кто понимает в зищите на достаточном уровне чтобы поставить защиту на взлом которой нужно потратить не менее месяца времени..

А также те кто готов сейчас приступить к разработке..