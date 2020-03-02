Консультация или доработка по Woocommerce REST API

Имеется модуль интеграции с woocommerce

https://github.com/leon-mbs/zstore/blob/dev/www/app/modules/wc/items.php

В функции exportOnSubmit($sender) выполняется экспорт товаров в магазин. При этом не экспортируется количество и цена. это надо исправить

Так же требует реализации обновление цен и количество в магазине уже существующего товара (привязка идет по sku)

function onUpdateQty($sender)

function onUpdatePrice($sender)

Для обмена с WC используется клиент .

https://github.com/woocommerce/wc-api-php

По сути задача правильно скормить параметры запроса

Пул реквесты приветствуются

Разработчик с Украины (для простоты оплаты)

Оплата по факту выполнения