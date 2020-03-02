Консультация или доработка по Woocommerce REST API

Веб-программированиеЗакрытнет заявок142 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Имеется  модуль  интеграции с  woocommerce

https://github.com/leon-mbs/zstore/blob/dev/www/app/modules/wc/items.php 

В  функции  exportOnSubmit($sender) выполняется  экспорт  товаров  в магазин.  При  этом не экспортируется количество  и цена.  это надо  исправить

Так же    требует реализации обновление  цен  и количество  в  магазине  уже существующего товара (привязка идет  по  sku)

function onUpdateQty($sender)

function  onUpdatePrice($sender)

Для  обмена с  WC   используется  клиент   .

https://github.com/woocommerce/wc-api-php 

По сути задача  правильно  скормить параметры  запроса

Пул реквесты приветствуются

Разработчик  с Украины (для  простоты  оплаты)

Оплата по  факту  выполнения

WooCommerce
4 года назад
caballero
Леонид 
46 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
3 отзыва