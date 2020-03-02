Консультация или доработка по Woocommerce REST API

Требуется интегрировать страницу магазина в шаблон, не предназначенный для этих целей, чуть подробнее расскажу при общении
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется модуль интеграции с woocommerce
https://github.com/leon-mbs/zstore/blob/dev/www/app/modules/wc/items.php
В функции exportOnSubmit($sender) выполняется экспорт товаров в магазин. При этом не экспортируется количество и цена. это надо исправить
Так же требует реализации обновление цен и количество в магазине уже существующего товара (привязка идет по sku)
function onUpdateQty($sender)
function onUpdatePrice($sender)
Для обмена с WC используется клиент .
https://github.com/woocommerce/wc-api-php
По сути задача правильно скормить параметры запроса
Пул реквесты приветствуются
Разработчик с Украины (для простоты оплаты)
Оплата по факту выполнения
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