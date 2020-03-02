Требуется доработка сайта на Битрикс

Веб-программированиеЗакрыт8 заявок179 просмотров
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Необходимо исправить ряд недоработок на сайте тур-оператора.

Основная проблема с созданием/обновлением торговых предложений.

Более подробное ТЗ готов предоставить откликнувшимся.

4 года назад
nechaevbogdan
32 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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