Работа со скриптами

Всем привет.

Есть задача:

1) есть звуковой файл который находится на сервере - он должен проигрываться сразу как заходим на сайт. на данный момент он не стартует пока не нажмешь на кнопку вкл. и выкл. звука на сайте. Проверка на всех браузерах.

2) есть проблема что при нажатие на просмотра ютюба или дополнительной звуковой дорожки стартует и этот файл - нужно сделать так чтоб при старте просмотра музыка останавливалась а при окончании восстанавливалась. Но надо учесть что если клиент сам отключил музыку то после восстановления музыка не играла.

3) Желательно сделать чтоб при заходе на сайт чистился автоматам кеш (но не критично).

Убедительная просьба отписываться только здесь. Срок сдачи завтра в 12 дня. Указывайте сразу цену (и сможете ли вы это решить) или ту доп информацию которая вам нужна. Сайт это обычный html + скрипты.

Сайт сейчас залит http://test2.artadvanc.com/