Доработки OpenCart

От вас нужно: Понимание принципов ООП и MVC Стек технологий: PHP7, Mysql, JS, JQuery, HTML5, CSS3, Codeigniter, GIT Если все выше есть - просто откликнитесь, я вам ТЗ с доступами для оценки вышлю. P.S. Студии и посредники не нужны, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем привет.
Есть интернет-магазин на OpenCart:
Нужно внести следующие доработки на него:
1) Необходимо устранить ошибки валидации. Предупреждения устранять не обязательно. https://validator.w3.org/nu/?doc=https%3A%2F%2Fopt-e.ru%2F
Скорость и оптимизация сайта должны быть в зеленой зоне по тесту Гугл как для стационарных, так и для мобильных устройств!
2) Желательно довести скорость и оптимизацию до зеленого уровня, сейчас сайт находится в оранжевой зоне для стационарных и в красной зоне для мобильных устройств.
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=https%3A%2F%2Fopt-e.ru&tab=desktop
3) Рекомендую указать в шапке сайта номер 8800. Это один из основных факторов коммерциализации страницы. В данный момент есть только городской номер.
4) Сайт может работать по нескольким регионам – рекомендую разместить в сквозном блоке список городов (реализовать геолокацию, опционально).
5) Прорисовать ховер на пункты меню в сайдбаре каталога;
6) Рекомендую добавить информацию о доставке во все карточки товара. Можно разместить небольшие калькуляторы в карточке товара.
Пример: https://new.pecom.ru/services-are/shipping-request/
https://yadi.sk/i/m0OqHlqJpU8Exw
7) Желательно вывести на листинг возможность Быстрого заказа (форма обратной связи - телефон/имя в попапе).
8) На страницу Контакты добавить форму обратной связи, а также все возможные способы связи какие существуют.
9) Редирект 301 Moved Permanently — запрошенный документ был окончательно перенесен на новый URI, указанный в поле Location заголовка. Приложение №1 (сброшу отдельно)
10) 302 редирект — временное перемещение страницы «moved temporary». При этом происходит перенаправление пользователя на другую страницу. Приложение №2, файл отдельно;
11) Долгий ответ сервера. Если страницы загружаются долго, то пользователь может не дождаться полной загрузки и покинуть сайт. Это негативно сказывается на лояльности ваших пользователей. Более того, поисковые системы не раз заявляли, что страницы на медленных сайтах они ранжируют ниже. Приложение №3, файл отдельно;
12) Найдены полные дубли страниц, исправить. Приложение №4
Исправить дубли можно уникализировав страницы Производителей и уникализировав листинг (файл отдельно) который выводится на категориях, где мало товаров.
13) Исправить дубли тегов. Уникализируйте дублирующиеся теги:
Дубли Title Приложение №5 (файл отдельно)
Дубли Description Приложение №6 (файл отдельно)
Дубли H1 Приложение №7 (файл отдельно)
14) Внешние ссылки ведут на чужие сайты похожей тематики, необходимо убрать. Приложение №12, файл отдельно.
Прошу оценить по пунктам и написать прайс по каждому и итого. Все доступы есть.
Если хорошо покажете себя на этой задаче, то буду давать на постоянке, есть много работы и желание работать с хорошими специалистами :)
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