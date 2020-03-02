Требуется написать платежную систему card2card

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки173 просмотра
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Нужна платежная система банка (с банком определимся), методом card to card + бота телеграм.

Функционал:

1. Покупателя при нажатии кнопки Оплатить, перебрасывает на оплату.

2. После перекидывание на оплату, ему требуется ввести данные карты.

3. После ввода, его перебросит на СМС подтверждение от банка его карты.

4. Все логирование должно идти в бота телеграм.(перешел на оплату, оплатил, ввел данные карты, платеж не удался).

4 года назад
guest_15831230151497
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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