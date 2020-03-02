Требуется написать платежную систему card2card

Всем здравствуйте. Стоит задача сделать удобный сайт с раскрасками, но для этого не особо хочется связываться с созданием отдельной CMS. На странице с загруженными картинками в публикацию, должен быть удобный слайдер, а также кнопки "скачать" и "распечатать". ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна платежная система банка (с банком определимся), методом card to card + бота телеграм.
Функционал:
1. Покупателя при нажатии кнопки Оплатить, перебрасывает на оплату.
2. После перекидывание на оплату, ему требуется ввести данные карты.
3. После ввода, его перебросит на СМС подтверждение от банка его карты.
4. Все логирование должно идти в бота телеграм.(перешел на оплату, оплатил, ввел данные карты, платеж не удался).
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