Доработка функционала шаблона Wordpress

Надо будет дописать сайт selfwebinar.com (разработка на вешем сервере), уже есть бэкенд, и там есть функции регистрации юзера и др. что поменять. сейчас на сайте есть функции "показывать только сайт только тем, кто согласился на геолокацию". ...
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Всем здравствуйте.
Стоит задача сделать удобный сайт с раскрасками, но для этого не особо хочется связываться с созданием отдельной CMS.
На странице с загруженными картинками в публикацию, должен быть удобный слайдер, а также кнопки "скачать" и "распечатать".
Вот примерный образец:
https://www.momjunction.com/print-coloring-image/103938/print/2014/11/Cats-With-Bowls-16/
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