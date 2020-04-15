Доработка функционала шаблона Wordpress

Веб-программированиеЗавершен8 заявок289 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Всем здравствуйте.

Стоит задача сделать удобный сайт с раскрасками, но для этого не особо хочется связываться с созданием отдельной CMS.

На странице с загруженными картинками в публикацию, должен быть удобный слайдер, а также кнопки "скачать" и "распечатать".

Вот примерный образец:

https://www.momjunction.com/print-coloring-image/103938/print/2014/11/Cats-With-Bowls-16/

WordPress
4 года назад
chimikk
41 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
alexey_gorkov_de
Россия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
3 отзыва
4 года назад
$70
20 дней
Алексей, в отличии от нескольких претендентов с высокими рейтингами, не стал навязывать дорогостоящие услуги в виде разработки CMS с нуля. Взялся в работу и все сделал на отлично. Крайне рекомендую данного человека как надежного партнера.
Отличный заказчик! Задача поставлена четко, все необходимое для работы и запуска было предоставлено, быстрая оплата. Только хорошее впечатление, рекомендую!
  • Похожие заказы

  • Добавать к сайту на джумле функции

    $250

    Надо будет дописать сайт selfwebinar.com (разработка на вешем сервере), уже есть бэкенд, и там есть функции регистрации юзера и др. что поменять. сейчас на сайте есть функции "показывать только сайт только тем, кто согласился на геолокацию". ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Сделать amp версию сайта

    Есть новостно-статейный сайт, необходимо сделать для страниц со статьями и новостями амр версию (страниц 40тыс) указывайте в заявки сроки и цену телеграм или скайп для связи

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Создать скрипт для построения sitemap

    Нужно создать скрипт для построения sitemap.xml на основе базы данных MODX. Существующий сайт построен на доработанном движке MODX с расширенной структурой базы.  Sitemap должен отображать правильные даты изменения всех страниц. Необходимо для всех типов страниц отслеживать даты ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Доработки по сайту

    Вот еще задачи по сайту, оцените пожалуйста по стоимости и срокам: 1) Чтобы привлекать пользователя купить ВИП, отправлять на емайл сообщение при истечении его срока ВИП (к примеру за 1 час до истечения срока), чтобы он ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Разместить ссылку Каталог в верхнее меню

    $5

    Сайт: [url=https://ortho-ural.ru/]https://ortho-ural.ru/[/url] Последовательность должна быть следующая: [list][*][url=https://ortho-ural.ru/about/]О нас[/url][*][url=https://ortho-ural.ru/akcii/]К[/url]аталог[*][url=https://ortho-ural.ru/optovikam_1/]А[/url]кции[*]Доставка[*]Отзывы[*][url=https://ortho-ural.ru/novosti/]Новости[/url][*][url=https://ortho-ural.ru/otzyvy/]С[/url]отрудничество[*][url=https://ortho-ural.ru/kak_zakazat/]Контакты[/url][*][url=https://ortho-ural.ru/rasprodazha/]Распродажа С[/url]сылку Статьи убрать в футер[/list]

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Подправить выгрузку yml

    Имеется  действующий интернет-магазин на Opencart. Установлен модуль выгрузки на яндекс маркет. Из интернет-магазина выгружаются не все товары на Яндекс маркет; порядка половины товаров (около 70) не попадают в выгрузку, хотя категории отмечены для выгрузки. Необходимо ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Натянуть функционал на готову верстку сайта

    Добрый день. Есть верстка сайта и необходимый функционал который надо сделать (разные готовые CMS не подходят. Сайт должен быть самопис). Ссылка на ТЗ - https://docs.google.com/document/d/1yTpn5pjeeRx91zh060Kpw0QGSCUrJ2hiQRqR5kgciRk/edit?usp=sharing Интересует сроки и цена.

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Создание непростого бота

    Нужен бот, который будет взаимодействовать между сайтом (форумом) и Telegram.Телеграм бот присылает сообщение о том, что на форуме вышла новая статья и предлагает нам на неё ответить, мы отвечаем ему в сообщениях наш ответ на ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Бот телеграмм

    Возможности Бота для чата:[list=1][*]Приветствие[/list]Чат Бот может приветствовать новых участников в чате активности. Админ может написать любое приветствие.[list=1][*]Проверка заданий[/list]Бот для чата активности сам проверяет выполнение участниками заданий и делает это круглосуточно. Возможна моментальная проверка и отложенная, ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    4 года назад