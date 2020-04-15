Доработка функционала шаблона Wordpress

Всем здравствуйте.

Стоит задача сделать удобный сайт с раскрасками, но для этого не особо хочется связываться с созданием отдельной CMS.

На странице с загруженными картинками в публикацию, должен быть удобный слайдер, а также кнопки "скачать" и "распечатать".

Вот примерный образец:

https://www.momjunction.com/print-coloring-image/103938/print/2014/11/Cats-With-Bowls-16/