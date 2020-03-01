Добавать к сайту на джумле функции

Надо будет дописать сайт selfwebinar.com (разработка на вешем сервере), уже есть бэкенд, и там есть функции регистрации юзера и др.

что поменять. сейчас на сайте есть функции "показывать только сайт только тем, кто согласился на геолокацию". эту функцию убрать показывать сайт всем. Еще там есть функция связанная с возможностью для пользователя быть реселлером. эту функцию убрать."

Чтобы увидеть эти функции, зарегайтесь на сайт как пользователь, там все будет видно.

Так же есть фунция записи в лог файл откуда человек заходит (по геолокации). Ее тоже выключить. Запись в лог файл больше не вести.

сейчас сайт покаыватет видео с вимео, добавить возможность показывать с ютуб.

КАКОЙ ФУНКЦИОНАЛ ДОБАВИТЬ.

ВНЕШНИЙ ВИД

заменить шапку.

стр "главная страница":

расписание тренингов:

слева:

v все тренинги

v все города

v онлайн

примерно как здесь – www.accessconsciousness.c...

при клике на тренинг открывается страница описания тренинга и регистрации на тренинг. для регистрации надо или залогиниться на сайт или если нет логина, заполнить объединенную форму регистрации на тренинг и на сайт.

правый бар: зарегистрируйся и получи доступ к бесплатным вебинарам и другим интересностям.

отзывы

стр "о тмз"

стр "практикии и преподаватели:"

v все города

v практики

v преподаватели

www.accessconsciousness.c...

стр обозначения регалий

стр "контакты"

----

структура БД

создать еще одну таблицу "тип пользователя ТМЗ" с регалиями пользователя

пользователь может быть типа

1.просто юзер (сейчас в сцаистеме только такие)

2. практик ТМЗ лайт

3. практик ТМЗ фулл

4. преподаватель ТМЗ лайт

5. преподаватель ТМЗ

админ

главный админ

таблица модальность

поле "имя модальности" (в нашем случае пока только 1 поле, ТМЗ)

как только создается еще 1 модальность, создается новая таблица "тип_пользователя_'имя модальности'" через триггер в таблице

что может каждый из пользователей в системе ?

практик ТМЗ лайт может сделать себя и свои контакты видимым или невидимым другим практикам системы (начиная с 2 и выше). (в настройках практика ТМЗ лайт)

(тоже самое относится ко всем кто выше в иерархии ТМЗ)

практик ТМЗ фулл может сделать себя видимым или невидимым для любого пользователя сайта (для 1)

4. Преподаватьель ТМЗ лайт может объявлять семинары ТМЗ лайт.

5. преподаватель ТМЗ может объявлять семинары ТМЗ.

админ может смотреть инфорамацию пользователей и включать и выключать эккаунт пользователя.

главный админ может добавлять новые семинары и описания семинаров.

главный админ может редактировать данные пользователей.

главный админ может создавать новые модальности.

главный админ может менять менять "тип пользовтеля ТМЗ" для каждого пользователя.

процесс объявления семинаров.

в системе будут добавленные главным админом семинары ТМЗ и ТМЗ лайт. (на объектно ориентированном языке это означает что создан класс и к нему добавлено описание.)

пользователь "преподаватель ТМЗ лайт" может объявлять семинары ТМЗ лайт, указывая дату проведения семинара)

зарегистрироваться на семинар "ТМЗ лайт" и "ТМЗ" может любой пользователь системы.

Ведущий может: отметить о прохождении семинара, и тогда статус пользователя меняется. если он был уже 2 или 3, то остается высшая цифра. Если он был один, а прошел семинар 2, то его статус повышается до 2х. (если был один и прошел семинар 3, то статус повышается до 3).

Также при отметке пользователей о прохождении семинара, ведущуий (если это не сам евгений асейкин, который главный админ) должен отправить 1тр. евгению асейкину через яндекс платежи за высылку пользователю материалов курса (сертификат и т.д).

статус "практик ТМЗ лайт, практик ТМЗ, преподаватель ТМЗ лайт выдаются пожизненно". статус "преподаватель ТМЗ" выдается на 1 год.

---- ДОП ЗАДАНИЕ ---

сделать страницу formobile, которой не будет на главном меню сайта, но она будет специально для входа через браузер на телефонах. На этой странице будет:

вход (или регистрация)

после входа (или регистрации и входа) пользователь попадает в в видео кабинет, где у него есть возможность посмотреть несколько бесплатных вебинаров и в приветствии написано что мы его ждем на живой вебинар и день когда мы его ждем, и что пока он может посмотреть бесплатные видео.

со стороны админки: создать возможность выбрать вебинары для показа для группы пользователей. Например: будет категория для целевой группы "как полюбить себя". для этой группы отбираются одни вебинары. Будет категория для целевой группы "точки молодости и здоровья". В зависимости от группы пользователей (группа определяется по URL страницы входа) показыаются разные бесплатные видео. Если человек зашел и по той и по другой ссылке, то ему показывать и те и другие видео.

функция группировать видео по категориям уже реализована (надо посмотреть, можно ли использовать то, что реализовано). надо только добавить функцию выводить нужную группу по URL. например, будет url: /formobile&selflove, а для группы "точки молодости" будет url: formobile&points