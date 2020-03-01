Поправить код веб-сервиса на java, перестал работать.

У нас веб-сервис для обработки онлайн-обменников. Программист исчез в армию, никаких инструкций не оставил, к сожалению, нужен специалист по java кто может разобраться в причине, что сервис перестал работать и ее исправить.

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