Поправить код веб-сервиса на java, перестал работать.

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки217 просмотров
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У нас веб-сервис для обработки онлайн-обменников. Программист исчез в армию, никаких инструкций не оставил, к сожалению, нужен специалист по java кто может разобраться в причине, что сервис перестал работать и ее исправить. 

Выдает GET /BestChange/page?param=getLIstOfCoupleValuts HTTP/1.1" 500 

4 года назад
mikeai
46 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 года назад