Интеграция товаров из магазина поставщика через API

Веб-программированиеЗакрыт9 заявок334 просмотра
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Доброго времени суток!

Нужна интеграция товаров в мой интернет-магазин (WordPress) из магазина поставщика с помощью API (ключи имеются) со следующими функциями:

1. Выгрузка товара на сайт.

2. Поиск товара по артикулу.

3. Показ товара с нашей наценкой.

4 года назад
guest_15830077380568
4 года в сервисе
Был
4 года назад