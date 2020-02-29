Доработка сайта на Yii2

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок258 просмотров
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Нужен ответственный человек для доработки сайта на Yii2 PHP и дальнейшего его развития (добавления разных функций).

Очень важна Ваша контактность и общие советы по сайту! ТЗ отправлю в личные сообщения.

Пример некоторых доработок - Настройка уведомлений в личном кабинете, настройка отправки уведомлений на почту и в телеграм, подключить платежную систему.

4 года назад
RomanMak
Роман 
34 годаУкраина
5 лет в сервисе
Был
3 года назад