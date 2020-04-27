Необходимо собрать сайт-каталог на OpenCart

Задача

Требуется:

1. Используя готовый дизайн и контент, отверстать все страницы в 4х размерностях;

2. Собрать сайт и настроить все функции, описанные в данном ТЗ;

3. Собрать все страницы сайта, используя контент и товары со старого сайта, а также предоставляемые тексты и фотографии;

4. Разместить сайт в интернете на домене и хостинге клиента.

Полное ТЗ прикреплено к данному проекту.

Обязательные требования

Требуется мастер OpenCart высокого уровня!

ТЗ объёмное, но для бывалого мастера все задачи, описанные в ТЗ, будут очень простыми, так как мы старались описать каждую банальную деталь, чтобы потом не было вопросов. Функции, не вошедшие в данное ТЗ, будем оплачивать отдельно, если таковые появятся.

Наличие у вас ИП или ООО для заключения договора и оплаты через р/с будет преимуществом.

Возможность разговаривать по Skype голосом (иногда с демонстрацией экрана).

При ответе на заявку сразу писать:

1) Есть ли у вас ИП или ООО и расчётный счёт?

2) Прикрепите к заявке пару ссылок на вашу вёрстку и отдельно на работы по OpenCart.

3) Когда готовы приступить к работе?

4) Оцените работу и озвучьте ориентировочную стоимость.

4) В какие ориентировочные сроки вы оцениваете данный проект?