Требуется пофиксить javascript баги срочно

Есть несколько заданий для фронтенд девелопера с хорошим знанием javascript.

При этом изменять HTML структуру нельзя, все изменения должны быть только в JS/CSS:

1) Пофиксить скрипт меню, хувер на декстопе, на клик на мобильных;

2) Доработать скрипт для аккордеона.

3) Найти и подключить плагин jquery или скрипт для того, чтобы в Internet Explorer 11 корректно работал фильтр CSS filter: brightness(0) invert(1);

Полностью задания и код вышлю выбранному исполнителю.

Ориентировночно по времени займет 4-5 часов.