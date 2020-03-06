Определение параметров посетителя и запись в базу

[url=https://www.fl.ru/a.php?href=https%3A%2F%2Fvypiska-nalog.com%2F]vypiska-nalog.com/[/url] – нужно вытащить отсюда форму с последующими шагами в попапах (также попап при клике на поиск) "Формирование выписки за 1 минуту!" – вытащить javascript и отредактировать на более понятный по возможности, так же извлечь именно ...