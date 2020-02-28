Настройка импорта/экспорта товаров WordPress

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки134 просмотра
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Есть готовый сайт на WordPress.

Импорт/экспорт товаров сейчас работает, необходимо доработать его согласно тз.

Подробное описание задачи отправлю кандидатам. Пишите если уверены в своих силах, если есть опыт программирования, а не просто надеть шаблон на WordPress.

WordPress
4 года назад
sklarenko
43 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад