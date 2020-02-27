Передать два параметра в платежную систему в готовом плагине к WP

Есть готовый модуль оплаты на сайте от Юнитпея для woocommerce. Но он работает только для тех, у кого не привязаны онлайн кассы, у кого они привязаны - нужно Юнитпею передать 2 дополнительных параметра согласно их открытому API.

Нужно внести изменения в плагин так, чтобы передать нужные параметры, и чтобы оплата проходила.